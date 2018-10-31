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Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

ANNE: O KİŞİ EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILSIN Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, tacize uğrayan küçük yaştaki kız çocuğu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

ANNE: O KİŞİ EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILSIN
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, tacize uğrayan küçük yaştaki kız çocuğu ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Ekipler, tacize uğrayan Afganistan uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğunun anne ve babasını evlerinde ziyaret ederek görüştü. Anne Z.A., yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirttiği ekiplere kızının olayın bilincinde olmadığını söyledi. Çocuklarının psikolojisinin bozulmaması için yaşananları unutmak istediklerini anlatan anne, şüphelinin en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.
Ekipler, ailenin çocuklarına karşı koruyucu bir tutum içinde olduklarını ve ev içerisinde bir ihmal söz konusu olmadığını belirledi, ailenin çocukları için gerekli önlemleri almaya çalıştığını gözlemledi. Ekipler, tacize uğrayan kız çocuğu için 5395 sayılı ‘Çocuk Koruma Kanunu’ kapsamında herhangi bir koruyucu tedbir uygulamaya gerek görmedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, aileye sosyal ve ekonomik destek için çalışma başlattı.

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