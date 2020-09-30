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  4. Trafiği birbirine kattılar! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar

Trafiği birbirine kattılar! Sürücülerin canlarını hiçe saydılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da makas atarak trafikte terör estiren magandalar kameralara yakalandı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan magandaların araçların yanında kıl payı geçtiği görüldü. O anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Topkapı Vatan Caddesi, E-5 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ve E-5 Karayolu’nda bir başka noktada, sürücüler otomobilleriyle trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra yoğun trafik ilerleyen araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

MEGA KENTTE TRAFİK TERÖRÜ HIZ KESMİYOR

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar araçların yanından kıl payı geçerek olası bir kazaya davetiye çıkarttı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise kameralara yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan maganda sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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