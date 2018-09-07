HABER

Trafik cezası ödememek için polise cinsel ilişki teklif eden modele büyük şok!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 13:19 | Son Güncelleme

Trafik cezası ödemek istemeyen Rus model Mayer, polislere saldırdıktan sonra cinsel ilişki teklifinde bulundu. Polislerin 'ahlaksız teklif'i kabul etmeyip gözaltına aldığı Rus model 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rus Instagram modeli Kira Mayer, kendisine Moskova'da trafik cezası yazan polislere saldırdı.

--12280964

Polislerin saldırı olayıyla ilgili rapor tutmasının ardından Mayer suçlamaların çekilmesi için cinsel ilişki teklifinde bulundu. Polisler teklifi reddettikten sonra Mayer'i gözaltına aldı.

Mayer, mahkemede suçlamaları kabul edip pişman olduğunu söyledi.

--12280966

Instagram'da 148 bin takipçisi model hakkında polise saldırı ve trafik kurallarlarına uymadığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezası verildi.


PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Trump: NYT makalesi derin devlet işiTrump: NYT makalesi derin devlet işi
O şehirde sokakta yemek yasaklandı!O şehirde sokakta yemek yasaklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
model cinsel ilişki trafik cezası ahlaksız teklif

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Okuyucu Yorumları 7 yorum
rusyada adamlar bıkmışlar hergün model gibi kızları görmekten türkiyedr olsa üstüne para bile alırdı kadın
Taşı toprağı altın memleket Rusya...
Turk polisi olsaydi onlar ona teklif ederdi.
Kabul Edip yatsan suç, yatmasan ahmak olursun,polis ne yapsın,
burda böyle bi kadına servet verirler
akıllı polis ... eğer kabul etse bu kadın polis bana tecavüz etti diyecekti kesin
bizde kırmızı bulten ile aransa serbest kalabilirdi bu teklifle
Diğer Haberler
ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

'Dünyanın en yalnız ördeği' horozlar tarafından taciz ediliyor

'Dünyanın en yalnız ördeği' horozlar tarafından taciz ediliyor

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Türk asıllı eski bakan açıkladı: Boşanıyorum

Türk asıllı eski bakan açıkladı: Boşanıyorum

O şehirde sokakta yemek yasaklandı!

O şehirde sokakta yemek yasaklandı!

Füzeler ateşlendi! Hedefte 'yeşil bölge' var

Füzeler ateşlendi! Hedefte 'yeşil bölge' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.