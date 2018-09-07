Trafik cezası ödememek için polise cinsel ilişki teklif eden modele büyük şok!

Rus Instagram modeli Kira Mayer, kendisine Moskova'da trafik cezası yazan polislere saldırdı.
Polislerin saldırı olayıyla ilgili rapor tutmasının ardından Mayer suçlamaların çekilmesi için cinsel ilişki teklifinde bulundu. Polisler teklifi reddettikten sonra Mayer'i gözaltına aldı.
Mayer, mahkemede suçlamaları kabul edip pişman olduğunu söyledi.
Instagram'da 148 bin takipçisi model hakkında polise saldırı ve trafik kurallarlarına uymadığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezası verildi.
İşte Fatih Portakal'ın ekranlara döneceği tarih
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
İngiliz bisikletli gezgin, Türkiye’de yaşadığı tacizi anlattı
ABD'ye resti çekti! 'Korkmuyoruz'
Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 7 yorum