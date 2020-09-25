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  4. Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekili İhsan Barutçu'dan polise hakaret

Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekili İhsan Barutçu'dan polise hakaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Yalova’da polis ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’ya 598 lira ceza yazdı. Cezaya sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi.

Trafik cezasına sinirlenen eski milletvekili İhsan Barutçu'dan polise hakaret

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki yaya geçidinde uygulama noktası kurdu. Ekipler, saat 14:30 sıralarında yaya geçidinde bekleyenlere yol vermeyen otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve aracın ruhsatını istedi. Ancak otomobil sürücüsü MHP'den 2011 yılında ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekiplerince kendisine ceza yazılacak olmasına sinirlendi. Polis ekipleri ile Barutçu arasında tartışma çıktı.

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Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti. Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz” dedi. Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu’ya ‘yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak’ suçundan 598 lira para cezası uygulandı.

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DHA

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