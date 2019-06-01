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Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yollarda trafik denetimlerini artırdı.

Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yollarda trafik denetimlerini artırdı. Ekipler Yaşam Tüneli uygulamasıyla sürücüleri bilgilendirdi.
Erzurum - Erzincan karayolu uygulama noktasında trafik denetimlerini sürdüren ekipler, “Yaşam Tüneli” projesi kapsamında yol kenarına kurdukları çadırda araçları içeriye alarak vatandaşları simülasyon uygulamaları ile bilgilendiriyorlar.
Yaşam Tünelinden çıkan araç sürücüleri izledikleri sunumdan çok memnun olduklarını belirterek, uygulamanın çok faydalı olacağına inandıklarını belirttiler.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Murat Parmaksızoğlu uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak Yaşam Tüneli projesi ile özellikle uzun yola giden sürücüleri buraya alarak bilgilendiriyoruz. Sinevizyon izleterek genel olarak trafik kurallarını anlatıyoruz. Özellikle hız yapmamalarını istiyoruz” diye konuştu.
Uygulamaya katılan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetlemede görevli polisler araç sürücülerine gerekli uyarıları yaptıktan sonra sürücülere broşür verdiler.

Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

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