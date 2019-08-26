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Trafik kazaları kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Erzurum’da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.Trafik kurallarına uyulmaması ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü kavşaklarda yaşandı.

Trafik kazaları kameralara yansıdı

Erzurum’da son bir ay içerisinde yaşanan trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.
Trafik kurallarına uyulmaması ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü kavşaklarda yaşandı. Kavşağa süratli ve dikkatsizce giren sürücüler kazalara neden olurken, kaza sonrası sürücülerin tartışması da yine kameralara yansıdı. Kazalardan birinde ise bir sürücü diğer sürücüyü tokatlarken araya vatandaşlar girdi.
Gazino kavşağında meydana gelen trafik kazasında kavşaktan yola çıkan sürücü, yolun karşı tarafına geçen yayayı fark etmeyince yayaya çarptı.
Kazalar sonrası vatandaşların yardıma koşmaları da kameralara yansıyan diğer bir detay oldu.

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