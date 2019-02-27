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Trafik kazası geçiren çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde okul servisinden inerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, geçtiğimiz 21 Şubat Perşembe günü meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde okul servisinden inerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçtiğimiz 21 Şubat Perşembe günü meydana geldi. Milli Eğitim Koruma Derneği İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Samet Utku Barak (10) geçtiğimiz hafta okuldan çıkıp servis aracına binerek evine geldi. Evin yakınında okul servisinden inen küçük çocuğa bu sırada hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün yaşam mücadelesi veren Barak dün hayatını kaybetti.
Barak’ın, 4. sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

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