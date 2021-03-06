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  4. Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki gün önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Kavuk memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) kendisine ait 17 AAJ 452 plakalı motosikletle Mıhlı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki gün önce motosiklet kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serkan Kavuk memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolunda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24) kendisine ait 17 AAJ 452 plakalı motosikletle Mıhlı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Kazada, başını elektrik direğine çarpan Uzman Çavuş Serkan Kavuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dün gece 23:00 saatlerinde memleketi Erzurum’un Aşkale ilçesine getirilen Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un naaşı, Aşkale ilçesinde ki cenaze namazından önce baba evine getirildi. Evin önünde Kavuk’un tabutunu gören aile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale Mezarlıklar Müdürlüğüne getirilen Uzman Çavuşun naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Aşkale Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, silah arkadaşları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Uzman Çavuş Kavuk, kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

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