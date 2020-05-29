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  4. Trafik kazasında öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Trafik kazasında öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 20:33 | Son Güncelleme

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Trafik kazasında öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Olay, geçen Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz'un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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