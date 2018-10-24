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Trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Başkentte dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

Başkentte dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan baba İsmet Onur (36), anne Hilal (36) ve çocukları 2 yaşındaki Anıl ile 9 yaşındaki Furkan Emir Elitok'un cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve hayatını kaybeden ailenin yakınları katıldı.

Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedildi.

- Olay

İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına çarpmıştı.

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

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