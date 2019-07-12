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Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

Siirt’te 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini yitiren Polis Özel Harekat Mustafa Akgül’ün (24) naaşı, memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesine getirildi.

Siirt’te 13 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini yitiren Polis Özel Harekat Mustafa Akgül’ün (24) naaşı, memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından polis memurunun cenazesi, Yeni Camisi’ne getirildi. Evladının tabutuna sarılan baba Sebahattin Akgül ise metanetini korumaya çalıştı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polisin naaşı, polisler arkadaşlarınca omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan cenaze, Çatak Köyü Kabristanlığı’nda dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Akgül’ün görev yaptığı Siirt’ten mesai arkadaşlarının yanı sıra protokol, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı
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