Trafik polisin ilk yardımı nefes alamayan çocuğu ölümden kurtardı

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun-Ordu karayolu Eğerceli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi ifade ederken, bir kadının yola doğru koşarak panik içinde "Yardım edin" diye feryat ettiğini duydu. Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.’nın yardımına koştu.

Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

Kendine gelen kız çocuğu trafik polisleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

