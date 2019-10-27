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TRAFİK POLİSLERİNE VE GİRİLMEZ TABELASINA RAĞMEN TERS YÖNE GİRDİLER...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sultangazi'de dönülmez tabelasına ve trafik polislerine aldırmadan karşı yöne geçen sürücüler kazaya davetiye çıkardı.

Haber - Kamera: Emin YEŞİL / İstanbul, (DHA)

Sultangazi'de dönülmez tabelasına ve trafik polislerine aldırmadan karşı yöne geçen sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir başka araca çarptı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşandı. Kaza, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan 34 ZB 3968 plakalı aracın sürücüsü, uyarı levhasına rağmen karşı yöne geçmek istedi, Gaziosmanpaşa yönüne seyir halinde olan 34 GT 1817 araca çarptı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası, trafik durma noktasına geldi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiğin akışını kontrollü sağladı.

KAZAYA RAĞMEN TERS YÖNDEN KARŞI YÖNE GEÇTİLER
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka araçların tersten yola girdiğini gördü. Araçları durduran polisler sürücülere cezai işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya ve polise rağmen bazı sürücüler ters yönden karşı yöne geçmeye devam etti. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı tedavi olmaya giden ve tedavisinin ardından araç kullanmaya devam eden bir sürücü de ters yönden karşı yöne girdi. Araç sürücüsünü durduran polis, sürücüye, “Hastaneden çıkıyorsunuz. Dönüş aldığınız yer ters yön. Sizin gözünüze ne oldu?" diye sordu. Polisin sorusuna sürücünün yanında bulunan eşi “Tedaviye geldik" diye cevap verdi. Polis araç sürücüsü hakkında işlem yaptı. Ters yönden karşı yöne geçen bazı sürücüler de uyarı levhasını görmediğini belirtirken, bir sürücü de annesinin yönlendirmesiyle ters yöne girdiğini söyledi.

POLİSİ GÖRDÜ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Ters yöne girmeye çalışan bir kadın sürücü ise, polisi fark ettikten sonra yönünü değiştirerek yoluna devam etti. Vatandaşlar ise, Ahmet Hoca Yesevi Caddesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölümü'ne giden bölümde sık sık trafik kazalarının yaşandığını ifade etti.

Görüntü dökümü:
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-Ters yöne giren araçlar
-Polislerden görüntü
-Kazaya karışan araçlar
-Detaylar

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