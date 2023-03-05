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  4. Trafikte görüntülendi, dikkatleri üzerine çekti! "Bu araç, hatıra kalacak"

Trafikte görüntülendi, dikkatleri üzerine çekti! "Bu araç, hatıra kalacak"

05.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da trafikte görüntülenen üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı olan ve sadece sağ yan camları kalan bir otomobil dikkatleri üzerine çekti. Yayladağı ilçesinde oturduğunu ve evinin tamamen yıkıldığını söyleyen otomobilin sahibi Bostan Türkmen ise "Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş. Bu araç, hatıra kalacak" şeklinde konuştu.

Trafikte görüntülendi, dikkatleri üzerine çekti! "Bu araç, hatıra kalacak"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da enkazdan çıkartılan araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü ile AFAD'ın belirlediği 3 noktada toplanıyor. Büyük bir 'araç mezarlığı'nı andıran alanda; büyük kısmı hiç kullanmayacak ya da tamir edilemeyecek araçlar, sahiplerine buradan teslim ediliyor. Depremlerde hasar görmüş birçok araç da Hatay trafiğinde görülüyor. Affan Mahallesi'nde önceki gün üzeri tamamen ezilen, sol tarafı ağır hasarlı sadece sağ yan camları kalan bir otomobil, dikkati çekti.

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'ENKAZDAN ÇIKARILIP GARAJA GÖTÜRÜLMÜŞ'

Trafikte ilerlediği sırada görüntülenen otomobilin sahibi Bostan Türkmen, Yayladağı ilçesinde oturduğunu ve evinin tamamen yıkıldığını söyledi.

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Türkmen, "Enkazdan çıkartılan aracımı trafik ekipleri, köy garajına götürmüş. Ben de gidip, aracımı aldım. Şimdi de evime doğru gidiyorum. Yayladağı tarafında köyde oturuyorum. Motor kısmında bir şey yok ama geri kısmında büyük hasar var; üzeri neredeyse tamamen yok olmuş.

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En azından köye kadar böyle gideriz. Allah'a şükür can kaybımız yok ama evimiz, eşyalar hepsi gitti. Bunu da bir hatıra olarak bu şekilde köye götürüyorum. Bu araç, hatıra kalacak" dedi.

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(DHA)

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deprem Hatay

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