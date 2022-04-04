Trafikte İETT sürücüsüyle kargocu tekme tokat kavga etti! Görüntüler anbean kaydedildi

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü ile kargo minibüsü sürücüsü arasında trafikte yol verme kavgası çıktı.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ

Cadde ortasında araçlarını durduran sürücüler, tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, birbirlerine küfür eden sürücüleri araya giren vatandaşlar sakinleştirdi. Sürücülerin tartışması sırasında caddede trafik durdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsü şoförü ile kargo minibüsünün şoförünün tartıştığı ve çevredeki vatandaşların araya girdiği görülüyor. (DHA)

