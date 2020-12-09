HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldürmüştü! Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldürmüştü! Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

09.12.2020 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldürmüştü! Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Halkalı'da 5 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla öldüren tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz'ın, hakkında verilen "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar"ın Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Celal Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Ahmet Sülüşoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, maktulün, alkollü şekilde motosikletiyle seyir halindeyken aynı istikamete giden sanığın aracının önüne geçmek istediği, sanığın korna çalarak uyardığı belirtilerek, bunun üzerine maktulün sinirlenerek sanığı takip ettiği anlatıldı. Yılmaz'ın ikamet ettiği konutların önünde sanık ile maktulün birbirlerinin üzerlerine yürüdükleri, sanığın maktulü darp ettiği kaydedildi.

"10 DAKİKA SONRA GÖRECEKSİNİZ"

Maktul Sülüşoğlu'nun motosikletiyle olay yerinden ayrılırken güvenlik görevlilerine "10 dakika sonra göreceksiniz, olayın büyüğü burada çıkacak." dediği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın aracını park ettikten sonra güvenlik görevlilerinin yanına gittiği, bu esnada maktulün de üzerindeki silahla olay yerine gittiği, motosikletinden indikten sonra tabancasının mekanizmasını kurduğu, sonrasında güvenlik görevlileriyle konuştuğu ve sanığı fark etmediği belirtildi.

Sanığın belinden çıkarıp mekanizmasını kurduğu tabancasını maktulün kafa bölgesine doğrultarak tetiğe bastığı ancak tabancanın tutukluluk yaptığı için patlamadığı anlatılan iddianamede, sanığın namlu maktule dönükken tabancasını tekrar doldur boşalt yaparak tutukluluğu gidererek maktule ateş etmeye başladığı anlatıldı.

Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalandıCinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalandı

Mütalaada, "Bu aşamaya kadar tabancasını sanığa yöneltmemiş olan maktulün sanığın kendisine ateş ettiğini görünce silahını ona doğrulttuğu, maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik silahla fiili bir saldırısının bulunmadığı sırada sanığın maktule silahla saldırıp öldürdüğü anlaşılmakla meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğinden meşru müdafaa maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Celal Yılmaz’ın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yılda 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuklu sanık Yılmaz, mütalaayı inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık ve avukatına süre vererek, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2015'te Celal Yılmaz'ın, eşinin de içinde bulunduğu otomobiliyle Halkalı'daki evine giderken aynı istikamette seyreden Ahmet Sülüşoğlu yönetimindeki plakasız motosikletin yanlarından geçtiği anlatılıyor.

Yılmaz ve eşinin beyanlarına göre, Sülüşoğlu'nun motosikletini Yılmaz'ın aracının önüne doğru sürdüğüne yer verilen iddianamede, Sülüşoğlu'nun da Yılmaz'ı Halkalı'daki lojmanlarına kadar takip ettiği kaydediliyor.

İddianamede, Yılmaz ile Sülüçoğlu arasında burada yaşanan tartışmanın özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdiği ifade edilerek, beyanlara ve güvenlik kamerası saatine göre, Yılmaz'ın 00.56'da yaya olarak site girişine geldiği ve özel güvenlik görevlilerine, şahsın tekrar gelmesi halinde polisi aramalarını söylediği aktarılıyor.

Bu sırada Ahmet Sülüşoğlu'nun motosikletiyle gelip yanındaki tabancayı doldurduktan sonra güvenlik görevlisine Yılmaz'ı sorduğu, bu sırada özel güvenlik görevlisinin arkasında bulunan Celal Yılmaz'ın tabancayla Sülüşoğlu'na doğru ilerleyip ateş ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlatılıyor.

Yılmaz'ın suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilen iddianamede, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

MAHKEME CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın, suçu "meşru müdafaa sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak gerçekleştirdiği"ne kanaat getirerek, ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti.

Kararda, sanık Yılmaz'ın tutuklu bulunduğu suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle tahliyesine hükmedilmişti.

YARGITAY'IN BOZMA KARARI

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini ve sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Sanık Celal Yılmaz, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Türkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecekTürkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek
İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

"Devlet Bahçeli'nin yerine İzzet Ulvi Yönter" iddiası

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Çıplak videosu Whatsapp’a düşmüştü! Sevgilisini suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Savcı Sayan'ın ablası korona virüsten hayatını kaybetti

Savcı Sayan'ın acı günü!

Ankara'da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatında yakalandı, kimliği şoke etti

Meteoroloji duyurdu: Türkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye yarından itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Botoks sonrası ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Tekirdağ’da 10 emniyet personeli karantinaya alındı

Tekirdağ’da 10 emniyet personeli karantinaya alındı

Sağlık görevlisini darp eden hasta yakını hakkında soruşturma

Hasta yakını 112 ekibine saldırmıştı! Flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.