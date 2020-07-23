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Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5 yıl önce trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla vurup öldürmekten aranan eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yakalandı.

Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da yakalandı

17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Halkalı'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla vurup öldüren ve 2018 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Muzkent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçundan aranan Celal Yılmaz, ifadesinin ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

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