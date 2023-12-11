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Trafikte uyuyakalıp ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza!

11.12.2023 01:02 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü Nuri N.'ye 4 bin 64 TL ceza kesildi.

Trafikte uyuyakalıp ehliyetsiz yakalanan sürücüye ceza!

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi’nde devriye görevi sırada Ahmet Akyollu Caddesi’nde trafikte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Otomobili kontrol eden ekipler sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

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Ekipler, uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü, otomobilin camına ve kaportasına elleriyle vurarak uyandırdı.

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Yapılan inceleme ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

(DHA)

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