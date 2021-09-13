HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trafikte yakalanan koronavirüs hastası ekiplere böyle dil döktü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

Trafikte yakalanan koronavirüs hastası ekiplere böyle dil döktü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

13.09.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü Ali F. (30), "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın" dedi.

Trafikte yakalanan koronavirüs hastası ekiplere böyle dil döktü: Siz haklısınız, Allah rızası için yapmayın

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Bir motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi uyguladı. Yapılan test sonucu 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı.

MESAFE UYARISI

GBT sorgulamasında sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu. Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Bursa’da karantinayı deldi, polis tarafından kahvede yakalandıBursa’da karantinayı deldi, polis tarafından kahvede yakalandı

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi. (DHA)

Annesinin vefat ettiğini öğrenince karantinayı delip cenazeye gittiAnnesinin vefat ettiğini öğrenince karantinayı delip cenazeye gitti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
PARTNER"Bazı şeyler bana kalsın""Bazı şeyler bana kalsın"
Sokak köpeğinin boğazını kestiler! Vatandaşların dikkati kurtardıSokak köpeğinin boğazını kestiler! Vatandaşların dikkati kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kazada kahreden balayı detayı

İki kişinin hayatını kaybettiği feci kazada kahreden balayı detayı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.