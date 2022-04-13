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Trafikteki tartışmada yürekler ağza geldi! Elini belindeki silaha atıp...

13.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde, yol verme nedeniyle motosikletli bir kişi ile tartışan otomobil sürücüsünün yaptığı yürekleri ağza getirdi. Elini bir anda belindeki tabancaya atan sürücüye vatandaşlar engel oldu. O anlar başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikteki tartışmada yürekler ağza geldi! Elini belindeki silaha atıp...

Olay, 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle ile motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı.

ELİNİ BELİNDEKİ SİLAHA ATTI

Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı.

TEHDİTLER SAVURDU

Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

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Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü
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