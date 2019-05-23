Traktör ile kamyon çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktör ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da Sapaca Köyü Mevki’inde Murat Karaçam (67) idaresindeki 37 KA 829 plakalı traktör, aynı yönde ilerleyen Fatih Duran (32) yönetimindeki 16 SD 370 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada traktörün sürücüsü Murat Karaçam ile traktörde bulunan Ahmet Balcı (80) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



