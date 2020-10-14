HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında Seyfettin Karaman idaresindeki 02 ABL 327 plakalı Fiat marka minibüs ile Derviş Kuruca idaresindeki 02 AAJ 881 plakalı traktör çarpıştı.

Adıyaman’da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında Seyfettin Karaman idaresindeki 02 ABL 327 plakalı Fiat marka minibüs ile Derviş Kuruca idaresindeki 02 AAJ 881 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen feci kazada minibüs sürücüsü Seyfettin Karaman ile minibüste bulunan Hülya Karaman yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hülya Karaman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlarAracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
Diğer Haberler
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Aracıyla giderken görünce şoke oldu! Kaputtan çıkan yılanı bulamıyorlar
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp emekli hemşireyi erkek arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı
Vali Bilgin duyurdu: Vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik
Vali 'gizlemişler' diyerek açıkladı: Yeni vakalar tespit ettik
İstanbul Valiliği, 'Beru: Klakson Borizan Birt' oyunuyla ilgili soruşturma başlattı
Valilik duyurdu! O tiyatro oyunuyla ilgili soruşturma başlatıldı
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
Son dakika: Can Dündar hakkında istenen ceza belli oldu
Can Dündar'la ilgili flaş gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.