Trakya'da hafta sonuna doğru hava ısınacak

Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne'de 11, Tekirdağ'da 7, Kırklareli'nde 9 derece olarak ölçülecek.

Keşan'da, ilkbaharın habercisi badem ağaçları, havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Kış mevsimi, geçen Cumartesi gününden itibaren tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü Keşan'da, kar yağışı ve soğuk hava 3 gündür etkisini sürdürüyor. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği Keşan ve bölgesinde, gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle yalancı bahara aldanarak erken çiçek açan badem ağaçları dondu. Aldanarak çiçek açan ve soğuk havada buz tutan ağaçların çiçeklerini dökmesi nedeniyle meyve veremeyeceği belirtiliyor.

