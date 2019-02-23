Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şaban KARDEŞ- Şenol AKSOY/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA)- TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki şiddetli fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu.

Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1, Edirne'de ise 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı.

ÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Şiddetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak Limanı'ndan Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.

Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının 3'üncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip hasara neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.

Saray ilçesinde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI

Edirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı görüldü. Keşan'da da hava sıcaklığı 1 derece ölçüldü, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan- Gelibolu karayolu Korudağ mevkisinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun 2'nci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.