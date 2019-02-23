Trakya'da kış

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Edirne'de sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soğuk havanın daha fazla hissedildiği kentte, yayalar ayaz nedeniyle zor anlar yaşıyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı eksi 10 derece hissediliyor.

Kentin güney ilçelerinde ise kar yağışının etkisi azaldı. Bazı yüksek kesimlerde devam eden kar yağışının pazartesi günü sağanağa dönmesi bekleniyor.

- Kırklareli

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. Kara bağlı olarak bölgede 10 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ise şehir merkezi ile Malkara, Şarköy ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.