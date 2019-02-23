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Trakya'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kar yağışı, Trakya'nın yüksek kesimlerinde zaman zaman etkisini artırıyor - Yağışın yarın da devam etmesi ve pazartesi günü sağanağa dönmesi bekleniyor

Trakya'da kış

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini arttırıyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Edirne'de sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soğuk havanın daha fazla hissedildiği kentte, yayalar ayaz nedeniyle zor anlar yaşıyor. Meteorolojiye göre hava sıcaklığı eksi 10 derece hissediliyor.

Kentin güney ilçelerinde ise kar yağışının etkisi azaldı. Bazı yüksek kesimlerde devam eden kar yağışının pazartesi günü sağanağa dönmesi bekleniyor.

- Kırklareli

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışının olumsuz etkisini azaltmak amacıyla Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. Kara bağlı olarak bölgede 10 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ise şehir merkezi ile Malkara, Şarköy ve Saray ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve Süleymanpaşa, Şarköy, Saray ve Malkara ilçe merkezlerini beyaza bürüyen kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

Bu arada şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yolun bulunmadığı kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bölgede bazıları şarampole devrilme şeklinde trafik kazaları da meydana geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Trakya'da kış

Trakya'da kış

Trakya'da kış

Trakya'da kış

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kar tipi

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