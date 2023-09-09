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Tramvayda birden dumanlar yükseldi! Yolcular...

09.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topkapı Mescid-i Selam metro hattında sefer yapan tramvayın elektrik panosundan çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular panik halinde tramvayı boşalttı.

Tramvayda birden dumanlar yükseldi! Yolcular...

Topkapı - Mescid-i Selam Metro hattında sefer yapan bir tramvay, Sultangazi'deki Cumhuriyet Mahallesi durağında geldiğinde elektrik panosundan duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanlar tramvayın içine dolarken yolcular büyük panik yaşadı.

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Tramvaydan panikle inen yolcular, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri dumanın sebebini araştırırken polis ise yolcuları güvenli bir şekilde tramvaydan uzaklaştırdı. Bu sırada metro hattındaki ulaşım tek taraflı olarak devam etti.

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İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda elektrik panosundaki bir arızadan kaynaklı olduğunu belirledi. Söz konusu arıza giderildikten sonra ekipler olay yerinden ayrıldı. Olay sırasında durakta otobüs bekleyen Ahmet Tekin, “Yangın yok, dumanlar çıktı. İtfaiye geldi. Ben içeriye girmedim, buradan gördüm. Yolcular tabi ki panik yaptı. Duman çıkınca kaçtılar" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tramvay duman

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