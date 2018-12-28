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Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 18:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Murat Doruk, tramvayda H.S.’ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"YANLIŞLIKLA ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk’u ’sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir tramvay Murat Doruk cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu 8-10 yıl hapislerin beraate çevrilmesini anlayan varsa açıklayabilir mi?
Yanlış mı okudum acaba. 8 yıl hapis verip serbest mi bırakmışlar. Bu nasıl adalet acaba. Bir kişi bu adaletsizliklere dur demeyecek mi
cok iyi karar vermek gerekir.
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