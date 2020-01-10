Trans yağ ile mücadeleye STK'lardan videolu destek

Projenin uluslararası alanda da dikkati çektiğini vurgulayan Dağlı, "Yerel yiyecekler ve tatların sağlıklı, trans yağlardan arındırılmış yapılması önemseniyor. Bizde Osmanlı'dan gelen 600 yıllık yiyecek türlerinin içerisinde sağlıklı yağ kullanma geleneği var. Dolayısıyla mutfak ustaları bunu vurgulayarak, yerel lezzetlerin sağlıklı yağlarla yapılabileceğini vurgulamış oluyor. Bu tespitler son derece önemli." değerlendirmesini yaptı.

- "Her yıl yarım milyon kişi koroner kalp hastalığından yaşamını yitiriyor"

Prof. Dr. Dağlı, gıdalarda kullanılan trans yağ nedeniyle dünyada yılda yarım milyon kişinin koroner kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Endüstriyel trans yağ yerine sağlıklı yağların kullanılması, maliyeti artırmadan, tadı değiştirmeden mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü 2018 Mayıs ayında hükümetlere 2023 yılına kadar gıda tedarik zincirinden trans yağları kaldırmak üzere bir politika paketi sundu. Politika paketi, kanunlar ve düzenlemelerle sağlıklı yağların trans yağların yerine geçmesini, bu konuda farkındalık yaratılmasını ve mevzuata uyumun izlenmesini içermekteydi. Bir yıl içerisinde birçok ülkede daha trans yağ ile ilgili kanunların hayata geçmesi ve uygulanması izlendi. Dünya nüfusunun yüzde 31'ini oluşturan 28 ülkede 2,4 milyar kişi artık trans yağ ile ilgili kanunların koruması altındadır. 2018 yılı içerisinde 24 ülke daha değişikliği benimsedi, 6 ülke uygulamaya girdi."