Transparan gelinlik modasına bir yenisi daha eklendi!

Tıpkı diğer kıyafetlerde olduğu gibi gelinliklerde de standartların aşıldığı bir gerçek. G-string gelinliği daha unutamamışken şimdi de, üst bölümü transparan gelinlik moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Göğüs uçlarının denk geldiği bölüme çiçek desenleri iliştirilen gelinlik, oldukça cesur bulundu.

Facebook'ta bir gelinlik-düğün grubunda paylaşılan gelinlik, kullanıcılardan komik mesajlar gelmesine yol açtı.

'DÜĞÜNÜMDE UTANMAK İSTEMEZDİM'

Bir kullanıcı, 'düğün boyunca kayınpederimin ya da diğer aile üyelerinin göğüslerimin kayıp kaymayacağına bakmasını düşünmek çok zor. Düğün günümde utanmak istemezdim' yazarken bir diğer kullanıcı, 'düğünüm için göğüs uçlarımda yıldızlar istiyorum. Bu benim için bir yıldız patlaması olacak' dedi.



