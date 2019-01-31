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Transseksüel modelden Victoria's Secret'a ağır gönderme! 'Utanç duymalısınız'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Victoria's Secret Pazarlama Direktörü Ed Razek, trans ve büyük beden modellerle hiçbir zaman çalışmayacağını söyledikten sonra eleştiri yağmuruna tutulmuş, çeşitlilik eksikliği yüzünden birçok kesimin tepkisini çekmişti. Bununla birlikte birçok moda firması kampanyalarında trans modellerle çalışmaya başladı. Bunlardan biri de Bluebella markasına poz veren İngiliz trans kadın Munroe Bergdorf. Bu, Bergdorf'un cinsiyet değiştirdikten sonraki ilk iç çamaşırı kampanyası oldu...

Transseksüel modelden Victoria's Secret'a ağır gönderme! 'Utanç duymalısınız'

Trans aktivisti ve modeli Munroe Bergdorf, Victoria's Secret’ın trans modellerle çalışmayacağını söyledikten sonra iç çamaşırı firması Bluebella Sevgililer Günü için bir kampanya başlattı.

İngiliz trans model Munroe Bergdorf, moda ve kozmetik sektörünün vazgeçemediği isimlerden.

İç çamaşırı firması Bluebella için LoveYourself kampanyasında modellik yapan Bergdorf modada daha fazla çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Munroe Bergdorf İngiliz gazete DailyMail'e verdiği röportaja Victoria's Secret'ın Pazarlama Şefi Ed Razek'i eleştirek başlıyor.

Ed Razek, markalarının 'transseksüeller ve büyük beden modellerle hiçbir zaman çalışmayacağını söylemişti. Eleştirilerin ardından 'duyarsız' yorumları için özür dilemiş ve trans modellerinin dikkate alınacağını dile getirmişti. Munroe, “Victoria's Secret'in gösterilerinde veya kampanyalarında trans kadınları dahil etmemeye karar vermesinin büyük bir utanç ve ayrımcılık olduğunu düşünüyorum” diyor.

Ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Sahiplerinin kadın olduğu Bluebella iç çamaşırı şirketi ile çalışmaktan gurur duyuyorum. İç çamaşırı, tüm kadınların zevk alabileceği bir şey olmalı. Bu, kadınlığın kutlanması olan, her kadının dahil olma seçeneğine sahip olması gereken, kişisel, güzel ve samimi bir şey.

Bu kampanyada, yüzünde ve gövdesinde yanıkları olan modeller, albinizmi olan kişiler ve diğer farklılığı olan insanlar da yer alacak. Tüm kadınları kendi tarzlarında, kendi şartlarında güçlenmiş ve seksi hissetmeye teşvik eden bir kampanyanın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu dünyada bizim de olduğumuzu birilerinin biliyor olması güzel.''

Bluebella'nın sahibi Emily Bendell ise, ''Munroe'yu kampanyamızda ön plana çıkardık. Her zaman cesur oluşu toplumsal farkındalık konusunda bir simge olduğunu kanıtladı. Hayatın her kesiminde yer alan tüm kadınları kucaklıyoruz'' diye konuşuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ed Razek Munroe Bergdorf

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