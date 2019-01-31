Transseksüel modelden Victoria's Secret'a ağır gönderme! 'Utanç duymalısınız'

Trans aktivisti ve modeli Munroe Bergdorf, Victoria's Secret’ın trans modellerle çalışmayacağını söyledikten sonra iç çamaşırı firması Bluebella Sevgililer Günü için bir kampanya başlattı.

İngiliz trans model Munroe Bergdorf, moda ve kozmetik sektörünün vazgeçemediği isimlerden.

İç çamaşırı firması Bluebella için LoveYourself kampanyasında modellik yapan Bergdorf modada daha fazla çeşitliliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Munroe Bergdorf İngiliz gazete DailyMail'e verdiği röportaja Victoria's Secret'ın Pazarlama Şefi Ed Razek'i eleştirek başlıyor.

Ed Razek, markalarının 'transseksüeller ve büyük beden modellerle hiçbir zaman çalışmayacağını söylemişti. Eleştirilerin ardından 'duyarsız' yorumları için özür dilemiş ve trans modellerinin dikkate alınacağını dile getirmişti. Munroe, “Victoria's Secret'in gösterilerinde veya kampanyalarında trans kadınları dahil etmemeye karar vermesinin büyük bir utanç ve ayrımcılık olduğunu düşünüyorum” diyor.

Ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Sahiplerinin kadın olduğu Bluebella iç çamaşırı şirketi ile çalışmaktan gurur duyuyorum. İç çamaşırı, tüm kadınların zevk alabileceği bir şey olmalı. Bu, kadınlığın kutlanması olan, her kadının dahil olma seçeneğine sahip olması gereken, kişisel, güzel ve samimi bir şey.