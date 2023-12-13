Travazol krem nedir, ne için kullanılır? Travazol krem nasıl kullanılır?

Farklı çeşitleri olan egzama rahatsızlığında uygulanan tedavi yöntemleri de çeşitlilik gösterir. Egzama belirtileri görülüyor, kaşınma hissi, deride dökülmeler, kızarıklıklar söz konusu oluyorsa kişilerin vakit kaybetmeden bir deri hastalıkları uzmanına başvurması gerekir. Bu tür belirtiler farklı ve daha ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Belirtiler görülmeye başladığı zaman eğer egzama teşhisi konulursa da bilinçsizce ilaç kullanılmaması gerekir. Bu nedenle diğer tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi deri hastalıkları için de doktorun verdiği tedavi sürecine bağlı kalınmalıdır.

Ciltte yaşanan rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde çeşitli ilaçlara başvurulur. Krem, merhem ya da ağızdan alınan bazı ilaçların kullanılması doktorun koyduğu teşhise ve uygun gördüğü tedavi yöntemine göre değişiklik gösterir. Deri hastalıklarına işaret eden bazı belirtilerin görüldüğü durumlarda kullanılması önerilen ilaçlardan biri de travazol kremdir.

Travazol krem ellerde, parmakların arasında, kasıkta ya da genital bölgelerde görülen egzama belirtileri ile birlikte oluşan mantar enfeksiyonlarının oluşum süreçlerinde ya da tedavilerinde kullanılan bir kremdir. Ağır iltihabi durumlar söz konusu olduğu zamanlarda kullanıldığı da bilinir.

Travazol krem ne işe yarar?

Travazol krem, ağırlıklı olarak mantar rahatsızlıklarının tedavilerinde kullanılır ve kremin çok başarılı sonuçlar verdiği bilinir. Travazol krem içeriğinde polisorbat, vazelin, alkol, likit parafin, distile su barındırmaktadır. En çok da yaz aylarında çok terleme sonucunda görünen pişik ya da kızarıklık sorunlarında önerilir.

Çeşitli deri hastalıklarının tedavi süreçlerinde kullanılabildiği gibi erken teşhis durumlarında hastalık oluşmak üzereyken de tavsiye edilebilir. Travazol kremin şu tür şikâyetleri giderdiği bilinir:

Deri iltihabı

Alerjik durumlara karşılık olarak

Kaşıntı hissi

Deride yanma hissi

Dennatofitlere, maya benzeri mantarlara ya da mayalara karşı kullanılabilir.

Sızlama

Mantar türleri (Kasık mantarı, tırnak mantarı, ayak mantarı vb)

Travazol krem ne için kullanılır?

Travazol krem çok ağır olan iltihabi durumlar için kullanılabilir. Egzama türlerinde görülen belirtilerin giderilmesinde faydalı olduğu bilinir. Özellikle ellerde, ayaklarda, parmakların aralarında görünen kaşıntılarda, kasık bölgesinde oluşan pişik ya da kızarıklıklarda tedavi süreçleri dahilinde kullanılabilir.

Direkt olarak deriye sürülerek kullanılan bu ilaç doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Bilinçsizce ve gereken dozdan, doktorun önerdiği miktardan daha fazla kullanılması durumunda şu yaygın ya da nadir görülen sorunlarla karşı karşıya kalınabilme ihtimali olduğu kabul edilir:

Deride şeritlerin oluşmasına sebebiyet verebilir.

Deride sivilce ya da benzeri oluşumların görülmesi söz konusu olabilir.

Deride atrofi adı da verilen incelmeler yaşanabilir.

Kortikostreoidin resorbsiyonuna bağlı şekilde gelişen sistemik etkiler görülebilir.

Kıl köklerinde iltihaplanma oluşmasına neden olabilir.

Deride kıllanmalar yaşanabilir.

Ciltte renk değişimine neden olabilir.

Travazol krem nasıl kullanılır?

Travazol krem, tüm diğer ilaçlar gibi çeşitli yan etkiler oluşma riskine karşılık dikkatli ve bilinçli kullanılması gereken bir kremdir. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerekir. Özellikle herhangi bir viral enfeksiyonu olanlar, cilt inflamasyonu bulunanlar ya da tedavi için krem sürülmesi gereken bölgede aşı sonrası bir cilt reaksiyonu durum varsa kullanılması sakıncalı kabul edilir.

Travazol krem doktorun tedavi için uygun gördüğü miktarlarda ve süre aralıkları ile kullanılmalıdır. Emzirenler doktor kontrolü dışında kullanmamaya özellikle dikkat etmelidir. Bu kremin yiyecek ya da içecek tüketirken kullanılmasında bir sorun bulunmadığı bilinmektedir. Doktor aksi bir kullanım şekli önermediyse genel olarak günde iki kez sorunlu bölgeye sürülerek kullanılır.

Doktor önerilerine göre travazol kremin açık olan yaralara uygulanması doğru değildir. Ancak genital bölgeye ya da özel bir alerjik durum söz konusu değilse cinsel organa sürülmesinde sakınca olmadığı bilinmektedir. Yüze uygulanmaması gerektiği kabul edilmiştir. Tedavi sürecini hızlandıran bir etkisi olduğu bilinmekle birlikte yan etkilere karşı dikkatli olunması gerekir.





