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Travis Scott ve Drake'e en az 8 kişinin öldüğü Astroworld Festivali sonrası tazminat davası açıldı

08.11.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaralanan bir seyirci, "kalabalığı kışkırtmakla" suçladığı rap sanatçıları Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı.

Travis Scott ve Drake'e en az 8 kişinin öldüğü Astroworld Festivali sonrası tazminat davası açıldı

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaralanan bir seyirci, "kalabalığı kışkırtmakla" suçladığı rap sanatçıları Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolar tazminat talebiyle dava açtı.

Cuma günü festivalde yaşanan izdihamda en az 8 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Travis Scott ve Drake, dava hakkında açıklama yapmadı.

Scott, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmek için çalıştığını söylemişti.

Cuma günü yerel saatle 21:15'te Scott'ın konseri başladığında çıkan izdihamla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Hastaneye kaldırılan pek çok kişinin aşırı dozda uyuşturucuya müdahale etmek için kullanılan ilaçlarla hayata döndürülmesinin ardından, festivaldeki olaylarda "uyuşturucu iğne" şüphesi de araştırılmaya başlanmıştı.

Polis, bir güvenlik görevlisinin boynunda bir enjeksiyon izi görüldüğünü söylemişti.

Yetkililer, 50 bin kişinin katıldığı festivalde konser alanındaki ilk yardım görevlilerinin yetersiz kaldığını açıkladı.

H**angi suçlamalar yöneltiliyor?**

23 yaşındaki izleyici Kristian Paredes tarafından açılan davada, Scott ve Drake "kargaşa ve şiddeti" kışkırtmakla suçlanıyor, mekan ile eğlence şirketi Live Nation Entertainment'ın da yeterli güvenlik ve tıbbi hizmet sağlamadığı öne sürülüyor.

Kristian Paredes, "ortam kaotik hale gelmeden ve izdiham yaşanmadan önce" genel kabul bölümünün önünde "aniden arkadan itildiğini hissettiğini" söylüyor.

Paredes, "Birçok kişi, Live Nation Entertainment tarafından tutulan güvenlik görevlilerine yardım için yalvardı ancak umursanmadılar" diye ekliyor.

Dava dosyasında Paredes'in "ciddi yaraları olduğu" kaydediliyor.

Scott, Live Nation Entertainment ve konser organizatörü Scoremore'a, Manuel Souza için 1 milyon dolar tazminat talep eden başka bir dava da açıldı.

Souza'nın, "konserdeki kontrolsüz kalabalığın onu yere devirip ezmesi sonucu ciddi bedensel yaralar aldığı" belirtiliyor.

Live Nation Entertainment davalar hakkında henüz yorum yapmadı ancak "yerel yetkililere soruşturma sırasında mümkün olduğunca fazla bilgi aktarmaya ve yardım sağlamaya çalıştığını" açıkladı.

Festival sırasında kalabalığın arasından geçen bir ambulans

ABD'nin tanınan avukatlarından Ben Crump, Pazar günü yaptığı açıklamada, izdihamın ardından konsere katılanları davalarda temsil edeceğini duyurdu.

Crump, 21 yaşındaki Noah Gutierrez adına dava açtığını ve önümüzdeki günlerde daha fazla kişi adına dava açmayı beklediğini duyurdu. Crump, "Bu trajik ve önlenebilir olayda zarar gören tüm müvekkillerimiz için adaletin peşinde olacağız" dedi.

Scott, bir konser nedeniyle ilk kez yasal işlemle karşı karşıya kalmıyor.

2018'de ABD'nin Arkansas eyaletindeki bir konserde insanları sahneye çıkmaya teşvik etmekle suçlandıktan sonra kamu düzenini bozmaktan suçlu bulundu.

Yerel bir gazeteye göre, olayda yaralandığını söyleyen iki kişiye de yaklaşık 7 bin dolar tazminat ödedi.

Cuma günkü izdihamın ardından yaptığı ilk açıklamada Scott, "Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım" dedi.

Scott daha sonra Instagram'da olayla ilgili bilgisi olan herkesi yetkililerle iletişime geçmeye çağıran bir video yayımladı.

Teksas

ANALİZ: Angelica Casas, BBC News, Houston

Festival alanının girişine yakın çitler kurbanları anmak için toplanılan alana dönüştü.

19 yaşındaki Ruby Ayala ailesiyle birlikte kurbanları anmak için geldi. Bu Ayala'nın katıldığı ilk müzik festivaliydi. Kız kardeşi ve birkaç arkadaşıyla gitmişti ve kalabalığın arasından yeni arkadaşlar edindiler.

Bunlardan biri eyalet dışından Texas'a seyahat eden Franco Patino'ydu. Sekiz kurbandan biri olduğu kesinleşti.

Ayala gözyaşları içinde, "Bizi koruyacağını söylemişti çünkü daha önce böyle konserlere gitmişti" dedi. Kendi kendime, "Onun yanından ayrılmamalıyım" diye düşündüm.

Kargaşa başladığında, bunun müzik etkinliklerinde insanların diğerlerini iterek ettiği dans olduğunu düşündüler. Fakat sonra etraflarındakiler nefes almakta zorlanmaya başladı ve dışarı çıkmak zordu.

Sonra Patino'yu gözden kaybettiler.

"Biraz kenara çekilseydim, o kişi ben olabilirdim."

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