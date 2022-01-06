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Trendlerden düşmeyen saten kumaşı sevenlere birbirinden şık ürün önerileri

05.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saten, uzun yıllardır trendlerden düşmeyen kumaşlar arasında bulunuyor. Pijama takımlarından sabahlıklara, elbiselerden gömleklere pek çok farklı parçada saten kullanılıyor. En sade tasarımlarda bile zarif bir duruş yakalıyor. Saten kumaşı sevenler için birçok farklı ürün önerisi içeren bir liste derledik. Birbirinden farklı parçanın bulunduğu bu listeye göz atarak tarzınıza uygun ürünlere ulaşabilirsiniz.

Trendlerden düşmeyen saten kumaşı sevenlere birbirinden şık ürün önerileri

Saten kumaşı seven kişiler ev giyimden günlük giyime kadar birçok farklı kombinde bu parçaları kullanmak ister. Oldukça rahat olan saten kumaşlar, hafif yapısı ve şık duruşu ile pek çok kişinin kalbini kazanmış durumda. Bununla birlikte özel davetlerde de kombinlenebilen saten parçalar, çabasız şıklığın anahtarı. Eğer siz de saten kumaştan vazgeçemiyorsanız hazırladığımız bu ürünlere göz atabilir, beğendiğiniz parçaları güvenle satın alabilirsiniz.

1. Dantel ve saten bir arada: Danfiki Pijama Takımı

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Saten başlı başına etkileyici bir kumaş olmasının yanı sıra başka kumaşlarla da sık sık kullanılır. Dantel ve saten beraber kullanıldığı zaman oldukça hoş kombinler ortaya çıkabilir. Evde keyif yaparken bu tarz sabahlıkları ve pijama takımlarını tercih edebilirsiniz. Gayet tatlı bir pembe ve siyahın uyumunun yakalandığı Danfiki Pijama Takımı, daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Sütyen ve kilot takımı da olan set aynı zamanda harika bir hediye seçeneği.

Buradan pembe ve siyah renkteki estetik Danfiki Pijama Takımı'nı satın alabilirsiniz.

2. Desenli ve saten kimonoları sevenlere: Babeyond Kimono

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Ev giyimde de saten kumaşların kullanıldığı estetik parçaları tercih ederek stilinizi yansıtabilirsiniz. Babeyond markasının kimono tarzındaki sabahlık modeli, evde şıklığı yakalamak isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Kuşak ile kapanan kimonoda çiçek desenleri, estetik bir duruş sergiler. Turuncu ile yeşil renk, kontrast bir uyum yakalar. V yakalı ve diz üstü olan kimonoyu saten ya da pamuklu pijama takımlarınızla birlikte rahatça kombinleyebilirsiniz.

Buradan 7 farklı rengi ile her zevke hitap eden sabahlığı satın alıp evde şıklığınızı koruyabilirsiniz.

3. Uzun saten sabahlıklar da oldukça estetik: Giona Sabahlık Takımı

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Sabahlık ve pijama takımından oluşan bu iki parçalı takım, evde kendi tarzını yansıtmak isteyenler için harika bir seçenek olabilir. Giona markasının kırmızı renkteki saten takımının sabahlığında kuşak detayı yer alır. Maxi boyda tasarlanan sabahlık, serin havalarda da kullanılabilir. Pijama takımında yer alan dantel detaylar ise satenle birlikte zarif bir uyum yakalar. Dilerseniz farklı sabahlıklarla da Giona Pijama'yı kombinleyebilirsiniz.

Evde keyif yaparken daha etkileyici ve havalı hissetmenizi sağlayacak olan Giona Pijama Takımı'nı tek tıkla buradan satın alabilirsiniz.

4. Saks mavisinin parlak ve canlı duruşu: Butik Gardrop Saks Mavisi Gömlek

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Kollarında düğme ve bant detayları bulunan Butik Gardrop markasının saks mavisi saten gömleği ile birçok kombin yapabilirsiniz. Düğmeli ve oversize olarak tasarlanan gömleği dilerseniz mini elbise gibi kullanabilirsiniz. Ürünü uzun çizmeler ve beyaz, siyah ya da kahverengi renklerdeki kemerlerle tamamlayabilirsiniz. Ayrıca kollarını kıvırabilir ya da uzun bırakabilirsiniz. Oversize kesimi sayesinde tarzınıza göre gömleği pantolonların ya da eteklerin içerisine de sokabilirsiniz.

Tek tıkla Butik Gardrop Saks Mavisi Saten Gömlek'i buradan satın alabilir ve tarzınıza göre farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

5. Bordo ve satenin etkileyici uyumu: Trendyolmilla Bordo Volanlı Saten Elbise

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Trendyolmilla'nın bu şık elbisesi de saten kumaşı ile göz dolduruyor. Saten ve bordonun birleşimiyle tarz bir görünüm yakalayan elbise, eteğindeki fırfırlar ve kol detayları ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Vücudu saran elbise, dik yakası ile estetik bir duruş sergiliyor. Diz üstü tasarıma sahip olan elbiseyi uzun çizmelerle kombinleyebilir, dilerseniz gümüş veya altın renginde halka küpe ya da ince bir kolye ile tamamlayabilirsiniz.

Özel günlerde ve davetlerde giyebileceğiniz Trendyolmilla Bordo Volanlı Elbise'yi tek tıkla satın almak için sizi böyle alalım.

6. Siyahın ciddiyetiyle birleşen satenin zarifliği: Happiness İst. Dökümlü Saten Gömlek

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Siyah ve saten gömlekler zamansız parçalar arasında yer alır. Happiness İst. markasının bu siyah renkteki saten gömleği, sade bir şıklığa sahip. Oversize olarak tasarlanan gömlek, dökümlü olduğu için rahat hareket etme imkanı sunar. Geniş yakalı ve düğme detaylı saten gömleği günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kot pantolonlarla, kumaş ve açık renk pantolonlarla beraber kullanarak spor bir kombin oluşturabilirsiniz. Ayrıca özel günlerde ya da partilerde saten pantolonlarla ya da eteklerle de tamamlayabilirsiniz.

Happiness İst.Dökümlü Siyah Gömlek'i buradan satın alıp farklı renklerdeki pantolonlarla ya da eteklerle kombinleyebilirsiniz.

7. Lacivert ve sateni birleştiren: Piola Club Lacivert Saten Gömlek

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Lacivert tonlarındaki bu saten gömleği kot pantolonlarla birlikte giyerek çabasız bir şıklık elde etmek mümkün. Kollarını kıvırdığınızda daha rahat ve sportif bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bununla birlikte yaka detayı ve düğmeleri bulunan saten gömleği daha şık parçalarla da bir arada kullanabilirsiniz. Siyah deri pantolonlarla, mini eteklerle ve blazer ceketlerle birlikte kombinlediğiniz zaman daha etkileyici bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Tek tıkla buraya göz atıp pek çok kombinde size eşlik edecek Piola Club markasının lacivert saten gömleğini güvenle satın alabilirsiniz.

8. Saten ve mavi de birbirine çok yakışır: Jack & Jones Mavi Gömlek

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Dar, rahat ve asimetrik bir kesime sahip olan bu mavi saten gömlek, her duruma uyum sağlayabilen parçalar arasında yerini alıyor. Jack & Jones markasına ait gömleğinin kol ve cep detayları oldukça dikkat çekici. Kot ya da kumaş pantolonlarla ve eteklerle etkileyici kombinler oluşturabilirsiniz. V yakaya sahip olan gömlekle birlikte altın ya da gümüş renkte kolyeleri takarak küçük dokunuşlarla kombininize hareket katabilirsiniz.

Jack & Jones markasının canlı mavi tonundaki saten gömleğini satın almak isteyenler buraya göz atabilir.

9. Pudra pembesinin tatlılığı: Eka Pudra Oversize Saten Gömlek

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Pudra pembesi, romantik duruşu ve tatlılığıyla kalpleri fetheden renkler arasında yer alır. Pudra tonlarındaki bu saten gömlek, düğme ve kol detaylarıyla oldukça estetik bir duruş sergiler. Kolları dökümlü olan ve oversize bir duruşu bulunan Eka markasının pudra saten gömleği, pek çok kombininizin yıldızı olabilir. Gömleği siyah İspanyol paça ya da yüksek bel pantolonlarla ve eteklerle birlikte kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda minik bir kolye ya da kemerle tamamlayarak dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Siyah ve beyaz pantolonlara çok yakışan saten gömleği satın almak için hemen buraya tıklayın.

10. Gömlek yakalarla satenin işbirliği: Munora Butik Gömlek Yaka Saten Elbise

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Munora Butik'in gömlek yakalı saten elbisesi zarif duruşu ile göz dolduruyor. Gömlek tarzı yakası ile sportif bir görünüm yakalıyor. İspanyol paçaya benzeyen kolları ve belindeki kavrama detayı ise elbiseye ayrı bir hava katıyor. Mini boyda tasarlanan elbisenin önünde yırtmaç da bulunuyor. Uzun kollu saten elbise hem sonbahar hem kış aylarında kullanılabiliyor. Kolye ve küpelerle kombinleyebileceğiniz bu elbiseyle birlikte siyah çanta ve siyah ayakkabı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Gömlek yakalı mini elbiseyi tek tıkla buradan satın alabilir, farklı ortamlarda ilgi odağı olabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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