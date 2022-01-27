Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Hem spor hem klasik kıyafetlerle birlikte kullanılan püskül detaylı parçalar, bu sene gardıroplarda yerini sağlamlaştıracak gibi görünüyor. Klasik giyinmekten vazgeçmeden de hareketli kombinler oluşturabilir, püskül detaylarıyla çok daha güncel bir tarza kavuşabilirsiniz. Aksesuarlarınızda, çantalarınızda ya da kıyafetlerinizde kullanacağınız püskül detaylarıyla harika kombinlere imza atabilir, özgür ruhunuzu giydiğiniz kıyafetlerle ortaya çıkarabilirsiniz! Siz de moda tabularını yıkmak ve çok daha şık görünmek istiyorsanız aradığınız parçalar bir tık uzağınızda!

1. Yazın habercisi elbiseler, püskül detaylarıyla hareketleniyor!

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Püfür püfür esen yaz rüzgarını teninizde hissetmek için uzun ve salaş bir elbiseden daha iyi bir seçenek olamaz! Cıvıl cıvıl renklerle çok daha canlı ve genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Kolsuz modeliyle omuzlarınızı ön plana çıkarabilir, maksi boyu sayesinde olduğunuzdan çok daha uzun görünebilirsiniz. Etek uçlarındaki püskül detaylarıyla hareketlenen bu kırmızı elbise ile çabasız bir şıklık yakalayıp tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün! Boncuklu bileklikler ve hasır çantalarla kombinleyerek etnik bir tarz oluşturabilir, serin havalarda omuzlarınıza alacağınız bir şal ile stil rüzgarları estirebilirsiniz!

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2. Çantalarda püskül rüzgarı!

Sade ve düz kombinlerinizi aksesuarlarla hareketlendirip çok daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Püskül detaylı el çantası, size daha güncel ve tarz bir hava katarken kombinizi çok daha güçlü hale getirir. Salaş kombinlerinizi renkli püsküllü çantayla tamamlayabilir, bohem tarzınızla bir adım öne çıkabilirsiniz. Çok renkli olması sayesinde birçok farklı parçayla kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Yumuşak dokusuyla ele rahatça oturan model, oldukça kullanışlı. Aynı zamanda gün içinde ihtiyacınız olan bütün eşyaları içine alabilecek kadar geniş bir iç hacme sahip. Jeanlerle, kaşe kabanlarınızla ya da kazaklarınızla birlikte kullanabilir, kombinlerinizi en şık şekilde tamamlayabilirsiniz.

3. Sıra dışı bir görünüme hazır olun!

Genellikle eteklerde ve elbiselerde görmeye alışık olunan püskül detayları, bu kez pantolonlarda yerini aldı! Vücudunuzu saran ve sizi çok daha çekici gösteren pantolon modeli, püskül detaylarıyla hareketlenip bambaşka bir havaya bürünüyor. Gece davetlerinde kullanabileceğiniz püsküllü pantolon modelini günlük hayatta da gönül rahatlığıyla tercih edebilir, basic tişörtlerle birlikte kullanarak salaş ve cesur kombinlere imza atabilirsiniz. Bacakların yan kısmındaki püsküller sayesinde saklamak istediğini bölgeleri kolaylıkla kamufle edebilirsiniz. Topuklu ayakkabılarla birlikte kullanarak klasik bir görünüm elde edebileceğiniz gibi spor ayakkabılarla kullanarak moda kalıplarını yıkabilirsiniz!

4. Püskül detaylarıyla plajın yıldızı siz olabilirsiniz!

Plaj şıklığınızı denizden çıktıktan sonra da sürdürmek için rahat ve şık plaj elbiseleri tercih edebilir, hem güneşten korunup hem şahane bir görünüm kazanabilirsiniz. Püskül detaylarıyla hareketlenen plaj elbisesi, rahat kumaşı sayesinde üzerinizde yokmuşçasına hafif hissettiriyor. Nefes aldıran kumaşı ile sizi serin tutarken aynı zamanda cildinizi koruyor. Kumların üzerinde yaptığınız keyifli yürüyüşlerde ya da plaj partilerinde öne çıkmak, hiçbir ortamda şıklığı elden bırakmamak için plaj elbisenizi renkli takılarla kombinleyebilirsiniz. Püskül detaylarıyla bezeli elbiselerle bu yazın en şık kadını siz olabilir, plajda güneşi kıskandırırcasına parlayabilirsiniz!

5. Hem zımba hem püskül!

Haki ve krem renkleriyle püskül detayları birleşince ortaya şahane bir gömlek çıkmış! Kaşe kumaşı sayesinde serin havalarda sizi sıcacık tutacak gömleği, ceket olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uçlarındaki püskül detaylarıyla hareketlenen model, göğüs kısmındaki zımbalarla adeta modaya meydan okuyor! İç ısıtan renkleri ve yumuşacık dokusu ile rahatlığın zirvesini yaşarken şıklığı da elden bırakmak zorunda kalmazsınız. Jeanlerle birlikte kullanarak spor bir tarz oluşturabilir, süet botlarla kombininizi tamamlayabilirsiniz. İçine giyeceğiniz basic tişört ya da ince kazaklarla ceket olarak da kullanabilir, çok daha havalı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

6. Sokak modasına yön verin!

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Sokak stilinizi güçlendirmek için bazen bir ceket bile yeter! Sonbaharın vazgeçilmez renklerinden olan toprak tonlarındaki püskül detaylı ceket modeliyle şahane bir tarz yakalayabilir, çok daha genç kombinlere imza atabilirsiniz. Ön kısmını saran püskül detayları sayesinde aksesuara ihtiyaç duymadan, tek parçayla da harikalar yaratmanız mümkün. Kruvaze yakası ile kombininize resmi bir hava katarken belinizde biten kısa modeliyle daha havalı bir görünüm kazanırsınız. Arkadaş kahvelerinde, resmi toplantılarda ve partilerde kullanmak için oldukça uygun olan ceket modelini jeanlerle, kumaş pantolonlarla ve eteklerle kombinleyebilirsiniz.

7. Göz kamaştıran bir şıklık!

Tek bir parçayla göz kamaştıran bir görünüme kavuşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Payetle birleşen püskül detaylarının karşı konulamaz cazibesiyle partilerin ve gece davetlerinin yıldızı olmaya adaysınız. Asimetrik kesimi ve tam yerinde biten yırtmacı ile hayranlık uyandıracak bir stile imza atabilirsiniz. Özel davetlerinizde güzel bir üstle birlikte kullanarak şıklığınızı konuşturabilir, basic bir tişörtle kombinleyerek farklı tarzları harmanlayabilirsiniz. Midi boyuyla kalpleri çalan eteğin konforuna ise diyecek laf yok. Parlak kumaşı sayesinde fazladan bir aksesuar takmanıza gerek bırakmayan püsküllü etek modeliyle şıklığın kapıları size sonuna kadar açık!

8. Aksesuarlarınızdaki püskül detaylarıyla şıklığı yakalayın!

Aksesuar kullanarak kıyafetlerinize boyut atlatabilir ve kombinlerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Rengarenk kolyeler ile çok daha çekici görünebilir, boynunuzu ön plana çıkarabilirsiniz. Düz basic tişörtlerinizi bile hareketlendirecek, şıklığınıza şıklık katacak renkli püsküllü kolyeyi günlük hayatınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Mavi ve kırmızı tonlarından oluşan çok renkli kolye, birçok farklı kıyafetle kolaylıkla kombinlenebilir. Püskül detayından vazgeçemiyorsanız aynı tarzda küpeler ve bilekliklerle çok daha zengin bir görünüm elde etmeniz mümkün. Deniz kabuklarıyla süslenen şahane kolye modelini yazın plaj şıklığınızı tamamlamak için de tercih edebilirsiniz.

9. Ayakkabılara biraz hareket katalım!

Kışın en sevilen parçalarından biri olan botlar, sıcak tutmasının yanı sıra birbirinden farklı modelleri ve renkleriyle de kombinlerin vazgeçilmezleri arasında. Süet, deri, rugan gibi birçok farklı dokuda bot modeliyle şıklığınızı konuşturabilir, topuklu modellerle kıyafetlerinizi çok daha iyi taşıyabilirsiniz. Taba renkli ve püskül detaylı bot modeli, kombinlerinize etnik bir hava katarken çok daha havalı bir imaj çizmenize yardımcı olur. Desenli mini eteklerle, çoraplarla ve kazaklarla birlikte kombinleyerek şahane bir tarza imza atabilirsiniz. Jeanlerle birlikte güncel kombinler oluşturabilir, midi elbiselerle romantik bir görünüm kazanabilirsiniz. Püskül detaylı taba bot modeliyle hiç olmadığınız kadar havalı görünebilirsiniz!

10. Tüm gözleri kamaştırmaya hazır olun!

Yıldızları kıskandırırcasına parlayabilir, tek parçayla harikalar yaratabilirsiniz! Hayranlık uyandıran bir görünüme imza atmak için ihtiyacınız olan tek şey, pullu ve püsküllü bir elbise! Dans gecelerinde, özel davetlerinizde ya da önemli akşam yemeklerinde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz püskül detaylı elbise modelini şık topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Omuzları açıkta bırakan yaka kısmı sizi çok daha çekici gösterir. Tüm vücudunuzu saran püskül detayları ve parlak kumaşı ile şık ve dikkat çekici bir kombin oluşturmanız mümkün. Kat kat dökülen etek kısmı ile yürürken bile dans ediyormuşçasına zarif görünebilirsiniz!



