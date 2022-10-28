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Tribünde pantolonunu indirmesiyle ünlenen sosyal medya fenomenini kimse durduramıyor! Bu kez uçurumun kenarında...

28.10.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da yaşayan OnlyFans yıldızı Coyotee Cutee, taraftarı olduğu İtalyan futbol takımı Bari’nin maçlarında tribünde pantolonunu indirerek tezahürat yapması sayesinde tanınmıştı. Takipçi sayısını kısa bir sürede arttıran Cutee, Bari maçlarındaki iç çamaşırıyla poz verdiği anları günlük hayatına taşıdı. Fenomen isim son olarak bir uçurumun kenarında pantolonunu indirerek poz verdi.

Tribünde pantolonunu indirmesiyle ünlenen sosyal medya fenomenini kimse durduramıyor! Bu kez uçurumun kenarında...

Futbol maçlarında yarı çıplak bir şekilde tezahürat yapmasıyla dikkatleri üzerine çeken Cutee, memleketi İtalya’da bir dağın tepesinde pantolonunu indirerek verdiği bir pozu yayınladı. Seri B’de boy gösteren İtalyan Bari futbol takımının sadık taraftarı Cutee, bu sezon takımının iki lig maçında iç çamaşırıyla tezahürat yaparak takipçilerini arttırmıştı. Fenomen isim bu kez futbol stadı dışına bu eylemini taşıdı.

KİMSE ONU DURDURAMIYOR

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OnlyFans yıldızı Cutee, bu ayın başlarında Bari'nin Brescia'yı 6-2 yendiği maçta pantolonu aşağıdayken görüntülendi ve ertesi hafta Venezia'yı 2-1 yendikleri sırada bu numarayı tekrarladı. Venezia maçında yaşlı bir kadının kendisine eşlik ettiği Cutee, son olarak arka planda nefes kesici bir vadi manzarasının karşısına geçti. Manzarayı adeta gölgede bırakan Cutee, pantolonunu indirerek iç çamaşırıyla poz verdi.

İtalyan medyasına göre, polis şimdi onu bir futbol maçında çıplaklığı nedeniyle soruşturuyor ve suçlu bulunursa, birkaç bin euroluk olası bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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sosyal medya OnlyFans

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