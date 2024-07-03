Trigeminal nevralji nedir? Trigeminal nevralji belirtileri ve tedavisi

Nevralji, sinir ağrısı olarak da bilinen, bir sinirin tahriş olması veya hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Nevraljinin en yaygın türlerinden biri trigeminal nevraljidir. Nevraljinin psikolojik etkileri de önemlidir. Sürekli ağrıya maruz kalmak, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi durumları tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Trigeminal nevralji, yüzün trigeminal sinir adı verilen sinirlerinde meydana gelen şiddetli ve ani ağrı ataklarıyla karakterize edilen bir durumdur. Bu ağrı atakları genellikle elektrik çarpması gibi hisler şeklinde ortaya çıkar ve hasta için oldukça rahatsız edici olabilir. Sinirlerdeki bir sorun veya sıkışma nedeniyle tetiklenebilen trigeminal nevralji, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavi gerektirebilir.

Trigeminal nevralji belirtileri nelerdir?

Trigeminal nevraljinin belirtileri bireyden bireye değişebilir ve tanı için genellikle doktor muayenesi ve bazen ileri görüntüleme teknikleri gereklidir. Trigeminal nevralji belirtileri:

Yüzün bir veya birkaç bölgesinde, genellikle yanak, çene, dudaklar veya göz çevresinde şiddetli ağrı atakları yaşanır.

Ağrı atakları genellikle elektrik çarpması gibi ani ve keskin hislerle tanımlanabilir.

Ağrı genellikle günlük aktiviteler sırasında veya belirli tetikleyici faktörlerle (örneğin, yüzün dokunulması, gülme, konuşma, yemek yeme gibi) artabilir.

Bazı hastalar ağrı atakları dışında yüzlerinde yanma, uyuşma veya hassasiyet hissedebilirler.

Ağrı atakları genellikle aralıklarla oluşur ve bu ataklar arasında belirli bir süre boyunca semptomlar belirgin olmayabilir.

Genellikle trigeminal sinirin bir tarafında (sağ veya sol) ağrı hissedilir. Ancak nadir durumlarda her 2 tarafta da görülebilir.

Ağrı genellikle trigeminal sinirin dal verdiği alanlarda odaklanır. Bu alanlar genellikle yüzün bir veya birkaç bölgesini içerir.

Trigeminal nevralji tedavisi nasıl yapılır?

Trigeminal nevralji, yüzün bir tarafında şiddetli ağrıya neden olan bir durumdur. Sinir hasarından kaynaklanır. Trigeminal nevraljinin tedavisi, ağrının şiddetine ve altta yatan nedene bağlıdır. Trigeminal nevralji tedavisi için kullanılabilen yaygın tedavi yöntemleri:

Doktorunuzun reçete ettiği ilaçlar.

Sinir bloğu tedavisi.

Cerrahi işlem. İlaçlar ve sinir bloğu tedavileri işe yaramıyorsa, cerrahi bir seçenek olabilir. Trigeminal nevraljinin tedavisinde kullanılan birkaç cerrahi prosedür vardır. Bir prosedürde, trigeminal sinir sıkıştırılmasına neden olan kan damarları veya kemikler ameliyatla çıkarılır. Başka bir prosedürde, trigeminal sinir beyne girmeden önce kesilir.





