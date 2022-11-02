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TRT Çocuk, 14'üncü yaşını kutladı

02.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, 14. yaşını Ulus'taki yerleşkesinde sektörden isimlerin katılımıyla kutladı.

TRT Çocuk, 14'üncü yaşını kutladı

İSTANBUL (AA) - AA muhabirine açıklamada bulunan TRT Çocuk Kanal Koordinatörü M. Bora Durmuşoğlu, TRT Çocuk kanalını seven, birlikte çalışan ve içerik üretenlerle beraber kutlama yaptıklarını söyledi.

Durmuşoğlu, "14'üncü yaşımıza girerken sadece ekranda değil, her mecrada TRT Çocuk kanalı çocukların sevgisini ve ebeveynlerin güvenini kazanıyor, biz de bunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

TRT Çocuk kanalında titizlikle çalıştıklarının altını çizen Durmuşoğlu, "Sadece bir televizyon ekranından ibaret değiliz. Dergiden dijital platformlara, mobil oyunlardan çeşitli etkinliklere kadar çocuklarla temas ediyoruz. Bu durumun bizim sorumluluğumuzu arttırdığının farkındayız. Yıllarca yabancı karakterlerle muhatap olduk ama şimdi yerli içerikler ve milli kahramanlarla çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik 14'üncü yıl pastasının kesilmesi ve TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakter maskotlarının dansları ile son buldu.

Yayın hayatına 2008'de başlayan kanal, doğum gününü kutladığı kasım ayında yeni çizgi filmleri ve içeriklerinin yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

TRT Çocuk'ta minik seyirciler "Çocukçuf", "Dedektif Reptır", "Taktik 6" ve "Dennis ve Gnasher" ile ilk kez tanışarak onların renkli maceralarına dahil olacak.

Kanal, bu yepyeni içeriklerinin yanı sıra sevilen yarışma programı "Rüzgar Gülü"nün yeni bölümlerini de yayınlayacak.

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