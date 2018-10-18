CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, her vatandaşın, son 14 yılda bandrol ve elektrik paylarından TRT'ye 100 dolar ödediğini belirterek, "TRT'nin kasasına birtakım eller uzanmış durumda. TRT de elini vatandaşın cebine uzatmış durumda." dedi.

Sertel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TRT'nin iyi bir sınav vermediğini, giderek tek ses olduğu iddiasında bulundu.

TRT'nin en önemli gelirinin elektrik faturalarından kesilen yüzde 2 pay ile bandrol ücretleri olduğunu belirten Sertel, özel televizyon, gazete ve radyoların reklam gelirleriyle ayakta durmaya, kanal, uydu kiralarını bütçelerinden ödemeye çalışırken TRT'nin elini vatandaşın cebine soktuğunu, vatandaşın bütçesinden çok önemli miktarda pay aldığını öne sürdü.

Sertel, TRT bütçesinin yüzde 80'ini vatandaşın cebinden karşılandığını, 2004-2017 tarihlerinde TRT gelirlerinin 17 milyar 898 milyon lira olduğunu, döviz kuruyla hesaplandığında ise bunun 9 milyar 135 milyon dolara tekabül ettiğini kaydetti.

TRT'nin 14 yılda elektrik katkı paylarından 4 milyar 69 milyon dolar, bandrol ücretlerinden 3 milyar 320 milyon dolar elde ettiğini anlatan Sertel, 2004-2017 yıllarında ülke nüfusunun yaklaşık 73 milyon olduğunu, bu durumda son 14 yılda bandrol ve elektrik paylarından TRT'ye her vatandaşın cebinden 100 dolar ödendiğini bildirdi.