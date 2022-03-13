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TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu! İBB'yi eleştirdi, Karayolları Genel Müdürlüğünden yanıt geldi

13.03.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu. TRT spikeri Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi eleştirdi. Karayolları Genel Müdürlüğünden Açıkkar'a yol durumuyla ilgili yanıt geldi.

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu! İBB'yi eleştirdi, Karayolları Genel Müdürlüğünden yanıt geldi

TRT spikeri Işıl Açıkkar, İstanbul'daki kar yağışının ardından Ulaştırma Bakanlığının sorumluluk alanında bulunan yol için İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirince sosyal medyada gündem oldu. TRT spikeri Açıkkar Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındaki bölge için İBB'yi etiketleyerek “İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?” paylaşımında bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Açıkkar, konumun Ulaştırma Bakanlığı'na ait olduğunu fark etmesi üzerine paylaşımını silip bu kez Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, “Kimin sorumluluğundaysa… Buradan başlayıp Beşiktaş'a kadar böyle…” diyerek tekrar bir paylaşım yaptı.

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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YANIT GELDİ

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt veren Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT spikerinin bulunduğu konumun canlı mobese görüntülerini paylaşımına ekledi.

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Işık Açıkkar bu kez de, “Peki o zaman baştan alalım… Aşağıda Vadi İstanbul'un oradan, TEM Nef stadının önü, Levent, Zincirlikuyu, Beşiktaş'a kadar böyle… Millet yine yollarda kaldı… Tuzlasanız mı acaba?” notunu düşerek yeni bir paylaşım yaptı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TRT spikeri, art arda yaptığı bu paylaşımlar sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine Işık Açıkkar, herkese açık olan hesabını korumalı hale getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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