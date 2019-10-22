TRT World Forum 2019

Küreselleşmenin gelişmiş ülkeler için daha avantajlı hale geldiğini söyleyen Yıldırım, "Küreselleşmenin fırsatlarından ne yazık ki her ülke aynı şekilde yararlanamadı. Yeni süreç denge oluşturma beklentisini aksine kapitalizmin mutlak egemenliği şeklinde tezahür etti. Doğal olarak tüketim ve üretim endeksli bir ekonomik düzen daha da gelişti. Denge gelişmekte olan ülkeler aleyhine gelişmeye başladı." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Küresel denge Soğuk Savaş sonrasında daha da bozuldu. Küreselleşmeden duyulan memnuniyetsizlik giderek arttı. İnsanlık bugün acımasız, kuralsız, belirsiz sorunlarla boğuşmakta. Dünyanın toplam geliri 80 trilyon dolar, 22 trilyonu ABD'ye ait, yani dünya gelirinin 4'te 1'ini kontrol ediyor." dedi.

"Küresel denge Soğuk Savaş sonrasında daha da bozuldu. Küreselleşmeden duyulan memnuniyetsizlik giderek arttı. İnsanlık bugün acımasız, kuralsız, belirsiz sorunlarla boğuşmakta. Dünyanın toplam geliri 80 trilyon dolar, 22 trilyonu ABD'ye ait, yani dünya gelirinin 4'te 1'ini kontrol ediyor. 19 yıl önce 35 bin dolar olan kişi başına düşen geliri 66 bin dolara yükseldi. İki kat büyüdü. Çin 19 yılda gelirini 12 kat büyüttü. Bugün 14 trilyon dolar hasılaya ulaştı. Çin dünya gayri safi hasılasındaki payını yüzde 3'ten yüzde 13,5'e çıkardı. Kişi başı milli geliri bin dolardan 10 bin doların üstüne çıkardı. Ekonomik veriler Çin'in dünyadaki ekonomik dengelerde yeni bir güç olarak çoktan yer aldığını gösteriyor."

BM Güvenlik Konseyi'ndeki sistemi 'adaletsiz' olarak tanımlayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Burada daimi üyelerin uyguladığı çifte standart sebebiyle ne yazık ki yıllardır devam eden insanlık dramı, Filistin meselesi bir türlü çözüme ulaştırılamıyor. Bazı ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını sorgulamadan uygularken, bazı ülkeler yaslandıkları güce güvenerek hiçbir şekilde oy kullanmıyor. İşte o yüzden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir süreden beri her yerde, her ortamda dünya 5'ten büyüktür diyerek sistemin çarpıklığını açık bir şekilde ifade ediyor. Küreselleşmenin bir taraftan da insanlar ve toplumlar arasındaki çatışmalara zemin hazırladığını belirten Yıldırım, "Etnik ve dini kökenli çatışmalar, ticaret ve rekabet savaşları, ırkçılık, ayrımcılık, İslam karşıtlığı gibi eğilimler insanlığın geleceğini tehdit eder hale geldi. Küresel ısınmaya sebep olan üretim faaliyetleri iklim değişikliğine de sebep oldu. İklim değişikliğinin sonuçlarını tartışıyoruz ama iklim değişikliğine sebep olan ülkeler bu sorumluluğu üstlenmekten kaçınıyorlar. Endüstrileşme adına, daha çok üretim adına, aç gözlülük adına dünyamızı kirlettiler, şimdi temizlemek için faturayı gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerin sırtına yıkmaya çalışıyorlar."