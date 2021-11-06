TRT World, Fransız istihbaratının DEAŞ'la derin ilişkilerini belgeledi

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, çalışmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fabrika"nın 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve yarım milyon belgenin büyük bir titizlikle incelenmesiyle hazırlandığını bildirdi.

Sobacı, "Fabrika"nın uluslararası terörün finanse edilmesinin arkasındaki kirli ilişki ağını ortaya çıkardığını kaydetti.

TRT World, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Suriye'deki Lafarge çimento fabrikası, Fransız istihbarat servisleri tarafından kılıf olarak kullanılırken DEAŞ'ı nasıl finanse etti?" sorusuna yer verdi.

Fabrika'nın ilk bölümü, 12 Kasım Cuma 21.00'de, ikinci bölümü 13 Kasım Cumartesi 21.00'de TRT Haber'de Türkçe ve TRT World'de İngilizce olarak yayınlanacak.

ANADOLU AJANSI BELGELERE ULAŞMIŞTI

Anadolu Ajansının (AA) elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgeler, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti. AA'nın 7 Eylül'de yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız istihbarat ve devlet kurumlarının Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadığı ve bu durumun gizli tutanaklarda itiraf edildiği görülüyor. (AA)

