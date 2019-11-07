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Trump'a büyük şok!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 23:49 | Son Güncelleme

New York'ta bir mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ı, yardım kuruluşu Trump Vakfını siyasi ve ticari kar amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Trump'a büyük şok!

Hakim Saliann Scarpulla, yardım kuruluşu Trump Vakfının siyasi ve ticari çıkar amaçlı kötüye kullanılmasından dolayı Trump'ın 2 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

TRUMP VAKFININ KAPATILMASI KARARI ALINDI

Scarpulla, ayrıca, Trump Vakfının kapatılması ve vakfa ait 1,7 milyon doların diğer vakıflara aktarılması kararı aldı.

New York Başsavcılığı geçen yıl yardım vakfı konusunda ABD Başkanı Trump ve ailesine karşı açtığı davada 2,8 milyon dolar ceza ödenmesi talebinde bulunmuştu. (AA)


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New York Trump mahkeme ceza

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