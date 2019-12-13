Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"OLAY SULANDIRILIYOR"

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde kendisine yönelik iki azil maddesinin onaylanmasına ilişkin Trump, "Bu süreç, bir sahtekarlık, bir kandırmaca, bir cadı avı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor. Günün birinde ülkenin başına Demokrat bir başkan gelecek ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğu da Cumhuriyetçilere geçecek. İşte o zaman Demokratlar'ın bugünleri hatırlayacağından şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR ARTIK BIKTI"

Dün, Adalet Komitesi'ndeki yapılan azil oturumunu izlediğini anımsatan Trump, "Daha önce böyle bir şey görülmedi. İnsanlar artık bıktı." dedi.

Trump, Demokratlar'ın kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini azil için kullandığını vurgulayarak, "Dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir röportajında beni 2,5 yıldır azletmeye çalıştıklarını söyledi. 2,5 yıl önce ortada bir telefon görüşmesi bile yoktu." diye konuştu.