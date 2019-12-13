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Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde kendisine yönelik iki azil maddesinin onaylanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor" dedi.

Trump: Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"OLAY SULANDIRILIYOR"

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde kendisine yönelik iki azil maddesinin onaylanmasına ilişkin Trump, "Bu süreç, bir sahtekarlık, bir kandırmaca, bir cadı avı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Azil süreci ülkemiz için çok kötü, olay sulandırılıyor. Günün birinde ülkenin başına Demokrat bir başkan gelecek ve Temsilciler Meclisinin çoğunluğu da Cumhuriyetçilere geçecek. İşte o zaman Demokratlar'ın bugünleri hatırlayacağından şüpheliyim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR ARTIK BIKTI"

Dün, Adalet Komitesi'ndeki yapılan azil oturumunu izlediğini anımsatan Trump, "Daha önce böyle bir şey görülmedi. İnsanlar artık bıktı." dedi.

Trump, Demokratlar'ın kendisinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini azil için kullandığını vurgulayarak, "Dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bir röportajında beni 2,5 yıldır azletmeye çalıştıklarını söyledi. 2,5 yıl önce ortada bir telefon görüşmesi bile yoktu." diye konuştu.

"UKRAYNA İÇİN OBAMA'DAN DAHA ÇOK ŞEY YAPTIM"

Ukrayna ile ikili ilişkilerin gayet iyi olduğunu vurgulayan Trump, "Ukrayna için Barack Obama'nın yaptığından daha çok şey yaptım." dedi.

Trump, Senatoda kurulacak azil mahkemesinin ne kadar süreceğinin kendisi için önemli olmadığının da altını çizdi.

"ONLAR HASTA İNSANLAR"

Kendisi hakkındaki haberler nedeniyle Amerikan basınına da yüklenen Trump, "Belki hepsi değil ama basının çoğunluğu yolsuz ve kötü insanlar. Onlar hasta insanlar. Biz, bir yandan Demokratlar ile diğer yandan da basınla mücadele veriyoruz." diye konuştu.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

ADALET KOMİTESİ İKİ AZİL MADDESİNİ DE ONAYLADI

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesi'ne göndermişti.

Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.

(AA)

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