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Trump: Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Demokratların başlattığı azil süreci için ‘cadı avı’ diyen ABD Başkanı Donald Trump, “Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı” ifadelerini kullandı.

Trump: Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi yönünde Demokratlar tarafından resmen başlatılan süreç hakkında bir açıklama daha yaptı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, “Ülkemizin tarihinde benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı. Demokratlar nefret ve korkudan donakalmışlar. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Başka bir başkanın bunu yaşamasına izin verilmemeli. Cadı avı!” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.

Trump’ın ilk tepkisi ise Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nin başladığını hatırlatmak olmuş ve “Bugün BM'de önemli bir gün, çok iş ve başarı var ve Demokratlar kasten daha çok son dakika vererek, bunu batırmak ve alçaltmak istiyorlar. Cadı avı çöplüğü. Ülkemiz için ne kötü” demişti.

NEYLE SUÇLANIYOR?

Azlin gerekçesi olarak Trump'ın Ukrayna hükümetinden siyasi yardım talep ettiği iddiaları gösteriliyor.

Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Biden'ı Ukrayna ile görüştüğünü kabul eden Trump, bunu yasalara aykırı bir şekilde yapmadığını savunuyor.

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Trump azil süreci cadı avı

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