HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump, Biden'ın Afganistan'dan kararını memnuniyetle karşıladı

Trump, Biden'ın Afganistan'dan kararını memnuniyetle karşıladı

19.04.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararını "harika ve olumlu" bulduğunu, ancak askerlerin daha erken çekilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Biden'ın Afganistan'dan kararını memnuniyetle karşıladı

Eski ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı ve Biden yönetiminin adımını çok olumlu bulduğunu bildirdi.

Trump, açıklamasında, "Afganistan'dan çıkmak harika ve olumlu bir iş. Ben çekilmeyi 1 Mayıs için planlamıştım, bu süreci bu tarihe olabildiğince yakın şekilde gerçekleştirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı. Trump, geri çekilme süreci için belirlenen 11 Eylül gününün ise ABD tarihi için makus bir yas günü olduğunu ve o şekilde kalması gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; eski Başkan Trump, Şubat 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşmada belirli koşullar karşılığında ABD askerlerinin Afganistan'dan 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceğini taahhüt etmişti.

20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Biden, sayıları 2 bin 500 civarında olan askerlerin çekilmesi takviminin 1 Mayıs'ta başlayıp 11 Eylül 2021'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

ABD Kongresinde Demokratlar genel olarak Biden'ın çekilme planına destek verirken, Cumhuriyetçilerin büyük bölümü "ABD'nin Afganistan'ı boşlukta bıraktığını" ve "orada yeniden terör unsurlarının çoğalacağını" savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Irak'ta art arda saldırı düzenlendi!Irak'ta art arda saldırı düzenlendi!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Donald Trump Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Yemek tartışması yüzünden iftar saati eşini katletti

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Petrol istasyonunda kahve keyfi 44 bin 100 TL’ye mal oldu

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Koronavirüse yakalanmıştı: Ağrıdan ağlama geliyor

Genç savcı koronaya yenik düştü

Genç savcı koronaya yenik düştü

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Torbalı Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.