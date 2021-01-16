Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumunun da cezası infaz edildi.

48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu. Higgs, Indiana eyaletindeki Terre Haute cezaevinde cuma gecesi zehirli iğne ile idam edildi.

Higgs 1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının kaçırılıp bir doğal yaşam parkında öldürülmesi davasında azmettirici olarak suçlu bulunmuştu.

Higgs'in idamdan önceki son sözleri "Şunu söylemek isterim ki ben suçsuz bir adamım" oldu. Higgs olayda hayatını kaybeden 3 kadının da ismini söyleyerek "öldürülmeleri emrini ben vermedim" dedi.

Kadınlar Higgs'in yanındaki arkadaşı Willis Haynes tarafından, Higgs'in silahıyla vurularak öldürülmüştü. Haynes ise olayda ömür boyu hapis cezası aldı.

Haynes mahkemede verdiği ifadede, Higgs'in kendisini bu suçu işlemesi için tehdit etmediğini ve zorlamadığını söylemişti.

Kurbanlardan bazılarının akrabaları da infazı izledi. Bir kurbanın kız kardeşi "Ölümün kardeşimi ve diğer kurbanları geri getirmeyecek. Bu olayı kapatmıyor ama yaptıklarının cezasını çektin" açıklamasını yaptı.