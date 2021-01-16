HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

16.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumu da idam edildi. 48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumunun da cezası infaz edildi.

48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu. Higgs, Indiana eyaletindeki Terre Haute cezaevinde cuma gecesi zehirli iğne ile idam edildi.

Higgs 1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının kaçırılıp bir doğal yaşam parkında öldürülmesi davasında azmettirici olarak suçlu bulunmuştu.

Higgs'in idamdan önceki son sözleri "Şunu söylemek isterim ki ben suçsuz bir adamım" oldu. Higgs olayda hayatını kaybeden 3 kadının da ismini söyleyerek "öldürülmeleri emrini ben vermedim" dedi.

Kadınlar Higgs'in yanındaki arkadaşı Willis Haynes tarafından, Higgs'in silahıyla vurularak öldürülmüştü. Haynes ise olayda ömür boyu hapis cezası aldı.

Haynes mahkemede verdiği ifadede, Higgs'in kendisini bu suçu işlemesi için tehdit etmediğini ve zorlamadığını söylemişti.

Kurbanlardan bazılarının akrabaları da infazı izledi. Bir kurbanın kız kardeşi "Ölümün kardeşimi ve diğer kurbanları geri getirmeyecek. Bu olayı kapatmıyor ama yaptıklarının cezasını çektin" açıklamasını yaptı.

Higgs'in avukatlarından Shawn Nolan ise "Hükümet benzeri görülmemiş şekilde 13 kişinin idamını bu akşam, kimseyi öldürmemiş siyah bir adam olan Dustin Higgs'in idamıyla tamamladı" açıklamasını yaptı.

17 yıl sonra infazlar yeniden başladı

Bu, Trump'ı son 120 yıldır görev döneminde en fazla idamı onaylayan ABD başkanı yapıyor.

Görevdeki son günlerini yaşayan Trump, 17 yılın ardından federal idamları geri getirmişti.

Ülkede federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

Son 6 ayda 13 mahkum idam edildi. Bu federal idam cezası almış olan mahkumların yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası da çarşamba sabahı infaz edilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Sonya Sotomayor, Trump'ın idam onayları için "benzeri görülmemiş bir acele" yorumunu yaptı.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Türkiye'nin aşı programı dünya gündemindeTürkiye'nin aşı programı dünya gündeminde
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda'da olay sahne! Sosyal medyayı salladı

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Almanya'da Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Çin'de şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Ülkede şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Türkiye'nin koronavirüs aşı programı dünya gündeminde

Türkiye'nin aşı programı dünya gündeminde

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.