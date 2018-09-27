'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çeviköz, İran'da Devrim Muhafızlarına yönelik terör saldırısını kınadıkları söyledi. Türkiye'nin terörden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini kaydeden Çeviköz, Tahran zirvesinde alınan kararlar ve Soçi mutabakatının, Suriye'de gelecek dönemin en önemli sınamalarından birini oluşturduğunu dile getirdi. İdlib sorunuyla ilgili endişeleri olduğunu belirten Çeviköz, şunları söyledi:

"İdlib'de Türkiye'nin ve Rusya'nın ortak sorumluluğunda oluşturulan çatışmasızlık bölgesi uygulamada sürdürülebilir bir çatışmasızlık ortamı sağlayamadı. Bu nedenle Türkiye ve Rusya Astana'da vardıkları anlaşmayı bir daha ancak bu kez daha ayrıntılı biçimde yeniden tanımlamak zorunda kaldılar. Soçi mutabakatı denilen gelişme bunu gösteriyor. Bu mutabakatta Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşüyor. Türkiye İdlib'deki ılımlı ve radikal grupları birbirlerinden ayırmak gibi neredeyse imkansız bir görevi yerine getirmeyi taahhüt etmiş bulunuyor. Bu çok kritik bir durumdur. Türkiye'nin bu sorumluluğunun gereği için gösterdiği çabalar sırasında Mehmetçiğin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını özellikle çizmek isterim."