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Trump'ın 'bağımsız rakibi' West, İsa peygamber gibi suda yürüyerek başkanlık seçimlerine gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, pazar ayini konserlerini başkanlık seçimi kampanyasına çevirdi. Seçimin hem Trump yandaşı hem de bağımsız adayı, siyah nüfusun çoğunlukta olduğu Atlanta'da düzenlediği pazar ayini konserinde 'İsa peygamberin gölün üstünde yürüme mucizesine' atıfla bir numara gerçekleştirdi.

Trump'ın 'bağımsız rakibi' West, İsa peygamber gibi suda yürüyerek başkanlık seçimlerine gidiyor

Kim Kardashian ile evliliğinden modacılığına, yardım faaliyetlerinden her pazar ayin konseri düzenlemesine, tartışmalı siyasi açıklamalarından zihinsel rahatsızlıklarıyla ilgili ifşaatlara, Donald Trump yandaşlığından 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerine ramak kala bağımsız adaylığına dek sürekli gündemi meşgul eden rap/hip hop sanatçısı Kanye West'ten yeni bir şov geldi.

Kendini 'tam bir Hıristiyan' olarak niteleyen, 'Kral İsa' adında albümü de bulunan Kanye West, pazar günü Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği ayin konseri çerçevesinde 'İsa peygamberin gölün üstünde yürüme mucizesine' atıfla bir numara gerçekleştirdi.

Eşi Kim Kardashian tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, 7 ve 4 yaşlarındaki çocukları North ve Saint'in eşlik ettiği West, bir koroya liderlik ederek onları gölün ortasına dek yürütüyor.

Koronun gölün ortasına geldiğinde bir dizi ilahi okumasının ardından, televizyon ekranlarından tanınan bir vaiz olan Joel Osteen cemaate hitap ediyor, West'i överken koroyu da İncil'den bir mesele benzetiyor.

Kardashian'ın kıyıdan çektiği günbatımı sahnesinde Joel Osteen şunları söylüyor:

"Şarkı söyleyen bu güzel erkeklerle kadınlar suyun üzerinde yürüyor gibi gözükürken, aklım İsa'nın Petrus'u suyun üzerinde yürümeye davet ettiği zamanlara gitti."

"Hepimizin hayatında tanrının bize bir şey yapmamızı söylediğini hissettiğimiz zamanlar olmuştur, ben bunu içimde hissediyorum, ama yapmaya ehil olduğumuzu hissetmiyoruz. 'Onlar gibi şarkı söyleyemem', 'Kanye gibi yenilik getiremem' gibi. Ama tanrının sizin kalbinize bir düş koyup da bunu yapma becerisini vermemesi sözkonusu olamaz ki..."

ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığı yüzünden siyah kesimlerin pek çoğundan tepki çeken West'in temmuz başında başkanlık seçimine bağımsız adaylığını açıklaması ve başvurmak için çok geç kaldığı eyaletlerde yarışamayacak olmasına rağmen çekilmemesi, pek çok spekülasyonu beraberinde getirdi. Trump'ın Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın siyahlardan alacağı oyları bölmek için seçim yarışına girmekle suçlanan West'in, Federal Seçim Komisyonu'na yapılan bildirimlerden, 19 Temmuz'dan beri kampanyasına 6.8 milyon dolar harcadığı öğrenildi.

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