Trump'ın 'bağımsız rakibi' West, İsa peygamber gibi suda yürüyerek başkanlık seçimlerine gidiyor

Kim Kardashian ile evliliğinden modacılığına, yardım faaliyetlerinden her pazar ayin konseri düzenlemesine, tartışmalı siyasi açıklamalarından zihinsel rahatsızlıklarıyla ilgili ifşaatlara, Donald Trump yandaşlığından 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerine ramak kala bağımsız adaylığına dek sürekli gündemi meşgul eden rap/hip hop sanatçısı Kanye West'ten yeni bir şov geldi.

Kendini 'tam bir Hıristiyan' olarak niteleyen, 'Kral İsa' adında albümü de bulunan Kanye West, pazar günü Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği ayin konseri çerçevesinde 'İsa peygamberin gölün üstünde yürüme mucizesine' atıfla bir numara gerçekleştirdi.

Eşi Kim Kardashian tarafından sosyal medyada paylaşılan videolarda, 7 ve 4 yaşlarındaki çocukları North ve Saint'in eşlik ettiği West, bir koroya liderlik ederek onları gölün ortasına dek yürütüyor.

Koronun gölün ortasına geldiğinde bir dizi ilahi okumasının ardından, televizyon ekranlarından tanınan bir vaiz olan Joel Osteen cemaate hitap ediyor, West'i överken koroyu da İncil'den bir mesele benzetiyor.