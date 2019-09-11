20 arabayı parçaladı! Sebebi 'Trump'ın bana olan borcu' dedi

Okaloosa County’de yaşanan olayda, 30 yaşında Justin James Wilson adlı bir adam Holiday Inn otelinde park halinde bulunan en az 20 araca ciddi şekilde zarar verdi. Taşlarla ve kemerle arabalara vuran Wilson çoğunun camlarını kırdı. Eylemi nedeniyle yorgun düşen adam yakınlardaki bir bankta uykuya daldı.

Burada polis tarafından yakalanan Wilson, suçunu itiraf etti ve “Beni hapse atın. Bunu yaptım çünkü Donald Trump bana 1 trilyon dolar borçlu, bu araçlar da mafyaya ait” dedi.

Polis tarafından yapılan açıklamada Wilson’a bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren 14 hasar suçlamasının yanı sıra kabahatler kanunu çerçevesinde altı ayrı suçlama yöneltildiği belirtildi.

Wilson’ın yol açtığı zararın yaklaşık 30 bin dolar civarında olduğu belirtildi.

Florida’da Pasco County’de bu yılın şubat ayında da aracını park ettiği yeri bulamayan 60 yaşındaki bir adam 16 araca zarar vermişti.

