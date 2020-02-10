Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

ABD'li CNN kanalında yer alan haberde, Pentagon'un duvar için yapacağı finansal desteğe ilişkin bu hafta içinde resmi bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.

Trump hükümetinin 5,7 milyar dolara mal olması beklenen duvarın tümüyle finanse edilmesi konusunda Kongre ile anlaşamadığı, bu sebeple buradan sadece 2 milyar isteyeceği ifade edildi.

Öte yandan Pentagon'dan talep edilen finansman desteğinin kongrenin onayını gerektirmediği, bu sebeple Trump'ın duvar için gerekli rakamı elde edebileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen ay söz konusu duvar için finansal destek ayırmaya hazır olduklarını kaydetmiş, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DUVARDA ISRARCI



Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.