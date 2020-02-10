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Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 06:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için gerekli bütçenin büyük bir kısmını ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) temin edeceği belirtildi.

Trump'ın duvar planına Pentagon'dan finansal destek

ABD'li CNN kanalında yer alan haberde, Pentagon'un duvar için yapacağı finansal desteğe ilişkin bu hafta içinde resmi bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.

Trump hükümetinin 5,7 milyar dolara mal olması beklenen duvarın tümüyle finanse edilmesi konusunda Kongre ile anlaşamadığı, bu sebeple buradan sadece 2 milyar isteyeceği ifade edildi.

Öte yandan Pentagon'dan talep edilen finansman desteğinin kongrenin onayını gerektirmediği, bu sebeple Trump'ın duvar için gerekli rakamı elde edebileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen ay söz konusu duvar için finansal destek ayırmaya hazır olduklarını kaydetmiş, "Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DUVARDA ISRARCI

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ve Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi nedeniyle ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Demokratların duvarın finanse edilmesi için gerekli bütçeyi çıkartmayacağını açıklamasının ardından Trump, "ulusal acil durum" ilan ederek Başkanlık kararıyla duvarı inşa ettireceğini duyurmuştu.

SINIRDAKİ GÖÇMEN KRİZİ

Geçen yıl, Orta Amerika'dan yola çıkan 7 binden fazla kişi Meksika toprakları üzerinden ABD sınırına ulaşmış fakat ABD sınır güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında binlerce çocuğun da olduğu, birçoğunun geri gönderilmek için kötü koşullar altında bekletildiği medyaya yansımıştı.

Trump ise göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmiş, bu süreçte ortaya çıkan insani kriz Demokrat siyasetçiler arasında tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: AA

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ABD-Meksika duvarı Donald Trump Pentagon

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